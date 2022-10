Ojú ogun ni Nàíjíríà wà, ẹ máṣe jẹ́ ká tanra wa jẹ - Adeboye

Alufaa agba ijọ Redeemed Christian Church of God, Enoch Adeboye, ti sọ pe irufẹ ipo ti Naijiria wa lọwọ yii ko yatọ si orilẹ-ede ti ogun n ja.

Adeboye lo sọ ọrọ naa lọjọ Aiku lasiko eto isin idupẹ ijọ naa to maa n waye loṣooṣu, eyiti wọn fi sọri ayẹyẹ ayajọ ọdun kejilelọgọta ti Naijiria gba ominira.

Ọrọ naa jade lasiko iwaasu to pe akori rẹ ni “Alaafia ni ilẹ naa,” to si mu ẹsẹ bibeli rẹ jade lati inu iwe 2 Chronicles 7: 13-14.

"Dipo ki wọn bu iyi fun Ọba laye ode oni, se ni wọn n ji wọn gbe"

Alufaa na sọ pe akoko alaafia ni igba ti ko ba si ogun ati iji, ati pe alaafia to peye ni akoko alaafia to pẹ, to si ni ìjì pin si oniruru ọna.