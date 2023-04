Ọmọ Naijiria to ṣe ọkọ formular 1

Wo ọmọ Nàìjíríà tó ṣe ọkọ̀ ìdíje ‘Formular 1 race car’ àkọ́kọ́ ní Nàìjíríà

wákàtí kan sẹ́yìn

Lagbaye ere ije to gbajumọ ni ere idije ọlọkọ ayarabiaṣa ‘Formular 1 race car’. Bi o tilẹ jẹ wi pe idije yii gbajumọ, kii ṣe eyi to n waye ni Naijiria tabi gbajumọ bii awọn ere idaraya bii bọọlu, ere sisa ati bẹẹbẹlọ.

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba sọ, Ọgbẹni Bọla Bọlarin ṣalaye pe igba ti oun lọ si orilẹede Netherlands ni oun ti kọkọ bẹrẹ si ni ni ifẹ si irufẹ awọn ọkọ ayarabiaṣa naa ti oun si ko awọn ọmọ iṣẹ jọ lati ṣe e nigba ti oun pada si Naijiria.

"Ipinnu wa ni lati lo awọn ohun elo lati Naijiria nikan"

O ni eyi nira pupọ nitori airi awọn ohun elo kan, sibẹ awọn lo ohun to wa ni ọja.

Amọran kan to mu wa fun awọn alaṣẹ, paapaajulọ lẹka ere idaraya ni pe ki wọn gbiyanju ati ri pe ere idaraya idije ọkọ ‘Formular 1’ gbilẹ ni Naijiria, eyi to ni yoo lee mu anfani ja wa fun awọn onimẹrọ to ba ni iran ati ṣe irufẹ awọn ọkọ bayii labẹle.