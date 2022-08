Ọkùnrin kan gún Salman Rushdie, òǹkọ̀wé ‘Satanic Verses’ lọ́bẹ ní ọrùn l‘Ámẹ́ríkà

wákàtí 2 sẹ́yìn

Ileesẹ ọlọpaa nilu New York salaye pe afurasi ọkunrin kan lo sare lọ sori pepele ti Rushdie ti n sọrọ, to si kọlu pẹlu ẹni to n fi ọrọ wa onkọwe naa lẹnu wo.

Ọkọ ofurufu kekere ni wọn fi gbe Rushdie lọ sile iwosan abẹle kan amọ ko sẹni to le sọ iru ipo to wa lọwọlọwọ.

Reese ni oludasilẹ keji ninu ajọ kan ti ko wa lati pawo wọle, to n pese aabo fawọn onkọwe to ba sa si abẹ rẹ nitori idunkoko iku.

Ibi ti Rushdie ti farapa pọ diẹ

Dokita kan to wa nibi eto ti wọn ti ṣe ikọlu si Rushdie sọ fun ileeṣẹ iroyin New York Times pe oun bawọn tọju Rushdie lẹyin ti wọn gun lọbẹ.

Ileeṣẹ ọlọpaa lawọn mu eeyan kan nibi iṣẹlẹ naa

Aṣọ dudu ni ẹni to gun lọbẹ wọ

O jabọ fun ileeṣẹ iroyin BBC pe ẹni to ṣe ikọlu si Rushdie jade laarin awọn ero to wa nibi ipagọ naa to si wọ iboju dudu ko to bẹs ori itage to ti ṣe ikọlu sii Rushdie.