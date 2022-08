Wo àwọn tẹlifíṣàn àti rédíò tí àjọ NBC gbẹ́sẹ̀lé ní Nàìjíríà

Ajọ to n ṣe amojuto igbohunsafẹfẹ lorilẹede Naijiria, NBC ti wọgile iwe aṣẹ igbohunsafẹfẹ awọn ileeṣẹ agbohunsafẹfẹ mejilelaadọta kan bayii jakejdao orilẹede NAijiria.

Ohun ti ajọ NBC sọ ni pe wọn kuna lati san gbese owo iwe aṣẹ igbohunsafẹfẹ ọlọdọọdun to yẹ ki wọn san.

NBC ni iṣẹ igbohunsafẹfẹ lai san owo iwe aṣẹ tako ofin igbohunsafẹfẹ lorilẹede Naijiria

Ni oṣu karun un, ọdun 2022 ni ajọ to n ṣe amojuto igbohunsafẹfẹ lorilẹede Naijiria, NBC gbe orukọ awọn ileeṣẹ agbohunsafẹfẹ kan jade ninu iwe iroyin pe wọn n jẹ ijọba lowo iwe aṣẹ wọn.

O ni wọn yoo fun awọn ileeṣẹ miran to ṣetan lati tẹle ofin to de igbohunsafẹfẹ ni Naijiria ni oju opo ikanni igbohunsafẹfẹ naa.

eleyi to tako ofin to da ajọ to n ṣe amojuto igbohunsafẹfẹ lorilẹede Naijiria, Nationa Broadcasting Commission Act CAP N11 iwe ofin Naijiria tọdun 2004 paapaajulọ abala ikẹwaa ninu ipin kẹta ofin ọhun.