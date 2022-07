Yíyan Musulumi gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ, àṣìṣe burúkú tí kò ní ìtẹ́wọ́gbà ni - Babachir Lawal

Oludije lẹgbẹ oṣelu APC fun ipo aarẹ, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ni ọsẹ to kọja sọ pe oun ni ibọwọ to peye fun ẹsin mejeeji to tobi julọ ti wọn n ṣe lorilẹede Naijiria sugbọn oun ti yan gomina ipinlẹ Borno tẹlẹ, Kashim Shettima to jẹ Musulumi, gẹgẹ bi igbakeji oludije lẹgbẹ oṣelu APC.