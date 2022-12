Oyetola yá ₦18bn lẹ́yìn tó kùnà ìbò gómìnà, àpápọ̀ gbèsè tó fi sílẹ̀ jẹ́ ₦331bn - Adeleke

Adeleke fọnmú torí gbèsè ₦‎331bn tí Oyetola jẹ, ó ní ọdún 28 ni Osun yóò fi san gbèsè

Gomina ipinlẹ Osun, Ademola Adeleke ti sọ pe gbese biliọnu mejidinlogun naira ni gomina ana, Gboyega Oyetola ya lẹyin to padanu ibo gomina ninu oṣu Keje, ọdun 2022 yii.

Adeleke lo fi ọrọ naa lede nibi ipade kan pẹlu awọn lọbalọba, eyii to waye niluu Osogbo.

"Gbese ọna mẹjọ ni ijọba mi jogun lọwọ ijọba Oyetola, yatọ si gbese owo oṣu ati ifẹyinti"

Gẹgẹ bii ohun to sọ, gbese ọna mẹjọ ọtọtọtọ ni ijọba rẹ jogun lọwọ ijọba Oyetola, yatọ si awọn gbese owo oṣu ati owo ifẹyinti.

O ni akoko ti yoo gba ipinlẹ Osun lati san owo naa pada yoo to ọdun mejidinlọgbọn.

Adeleke ni “Ẹyin eeyan mi nipinlẹ Osun, apapọ iye gbese to wa nilẹ bayii jẹ ọọdunrun ati bilọnu mọkanlelọgbọn naira.”

"Ta ba sanwo osu kọkanla tan, korofo ni apo ipinlẹ Osun wa"

“Iye to ku si apo iṣuna ijọba bayii jẹ owo oṣu oṣiṣẹ fun oṣu Kọkanla ọdun yii nikan, lẹyin naa, korofo ni apo iṣuna ijọba wa.”

"Oyetola gbọdọ ṣalaye ohun to fi owo to ya lẹyin eto idibo ṣe"

Adeleke fi kun o ṣe pataki ti gomina ana, Gboyega Oyetola wa ṣalaye awọn ohun to fi owo to ya lorukọ ipinlẹ Osun ṣe.

“O tun gbọdọ ṣalaye nipa biliọnu mejidinlogun naira owo to ya lẹyin to lulẹ ninu eto idibo saa keji rẹ to waye ninu oṣu Keje.”