Ọ̀wọ́n owó epo àti gáàsì ń bọ́ bí pàṣípààrọ̀ Naira ṣe di ọ̀lẹ níwájú Dọ́là

wákàtí kan sẹ́yìn

Ni ọja pasipaarọ awọn kọrẹnsi agbaye to waye lana Ọjọbọ, se ni agbara owo Dọla ilẹ Amẹrika n lọ soke, ti agbara owo Naira ti Naijiria si n ja wa silẹ.

Idi si ree ti awn eeyan se n bẹru pe pasipaarọ owo Naira si Dọla to gbẹnu sọke yii yoo tun se akoba nla nla fun eto ọrọ aje atawọn ọwọn gogo eroja.

O ni awọn o ri Naira paarọ si Dọla ni awọn banki, owo gọbọi si ni awọn ileeṣẹ mii to n ṣe paṣipaarọ owo n gba lọwọ awọn lati sẹ Naira si Dọla.

Ti iye ti wọn n ta lita epo kan ba tun fi lọ soke si ju 617 Naira ti wọn n ta a lọwọlọwọ, ko si ẹni to ti i le sọ iye ti wọn o fi kun.

Aarẹ ẹgbẹ naa, Olatunbọsun Oladapo, to sọ ọrọ naa fun awọn akọroyin nipinlẹ Eko l’Ọjọbọ sọ pe bi awọn ko ṣe ri Dọla fi ra ọja, ati iye ti wọn n ko gaasi wọle ṣe wọn si i, le ṣe okunfa tita gaasi ni ọwọn ti yoo ba fi to ọsẹ to n bọ.