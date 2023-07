Ilé ẹjọ́ pàṣẹ kí wọ́n gba béèlì Emefiele lẹ́yìn tó lo ọ̀sẹ̀ Mẹ́fà ní àhámọ́ ájọ DSS

Ileẹjọ giga ijọba apapọ to n joko niluu Eko ti palasẹ pe ki wọn gba beeli Gomina tẹlẹ fun banki apapọ lorilẹede Naijiria, Godwin Emefiele lẹyin to ti lo ọsẹ mẹfa ni atimọlẹ pẹlu ogun milọnu naira.

Adajọ Nicholas Oweibo kede idajọ lẹyin to gbọ ọrọ lẹnu agbẹjọro Emefiele, Joseph Dauda (SAN)

Bakan naa ni adajọ wọgile ọrọ ijọba apapọ to fẹsun kan Emefiele, to si ni ijọba ko ni ẹri to peye lati ti ọrọ naa lẹyin.