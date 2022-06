Ukraine sí ọ̀nà sílẹ̀ láti gbé àgbàdo kọjá kí ìyàn má ba jà lágbáyé.

Ukraine sí ọ̀nà sílẹ̀ láti gbé àgbàdo kọjá kí ìyàn má ba jà lágbáyé.

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Bi o ṣe n lọ ni Ukraine loni ree...

Ọmọogun Ilẹ Gẹẹsi tẹlẹri to n ja fun Ukraine ti ri iku he ninu Ogun to n waye naa. Awọn ẹbi rẹ si ti kesi awọn orilẹede lagbaye lati fi ohun ijagun ranṣẹ si Ukraine.

Ile ounjẹ McDonald ti wọn ṣẹṣẹ tunṣe, ti ṣi ni Moscow loni, labẹ orukọ tuntun ‘vkusno i tochka’ to tunmọ si "tasty and that's it" ni Ede Gẹẹsi.