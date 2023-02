Ìbùkún ló jẹ́ fún mí láti fi Ooni ṣe ọkọ - Olori Ashley Ogunwusi

wákàtí 2 sẹ́yìn

Olori Ashley Afolasade, iyawo kẹrin ti Ooni ilu Ile Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi fẹ wọ aafin lọdun to kọja, ti salaye idi to fi jẹ pe ibukun lo jẹ fun lati fi Ooni se ade ori.

Olori Ashley woye ọrọ yii ninu fọnran kan to gbe jade lori ayelujara atawọn ọrọ iwuri to kọ sabẹ fọnran naa, eyi to fi ṣe ajọyọ oṣu mẹrin to di aya Oba.