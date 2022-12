Ayédèrú owó N1000 tí wà níta báyìí, wo bi ó ṣé lé dá ayédèrú rẹ̀ mọ

Oríṣun àwòrán, others

Opin oṣu to kọja ni Banki apapọ orilẹede Naijiria kede pe owo tuntun, N100,N200, N500 ati N1000 yoo jade fun lilo awọn ọmọ orilẹede Naijiria.

Ọsẹ to kọja, ọjọ kẹdogun, oṣu kejila, ni owo ọhun jade fun lilo awọn araalu, ti ọpọ si ti bẹrẹ lati maa fi owo naa ṣe katakara wọn sugbọn o ṣe ni alanu pe ayederu awọn owo naa ti wa nita bayii.

Ọkunrin kan, onisowo POS, ninu fọran to gbe sori ayelujara, ni onibara oun kan lo fun oun ni ẹgbẹrun kan to jẹ ayederu, eyi to nira fun oun lati damọ.