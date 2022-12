Àwọn agbébọn ṣekúpa ẹ̀gbọ́n "Pawpaw" ṣá kọmíṣọ́nà ládàá ní Imo

Awọn afurasi agbebọn kan ti ṣekupa ẹgbọn gbajugbaja elere tiata, Osita Iheme ti ọpọ mọ si PawPaw ni Ubomiri nigba to kọwọ rin pẹlu kọminsọna Martin Eke nipinlẹ Imo.

Iroyin to tẹ ileeṣẹ BBC ni awọn agbebọn ni wọn furasi pe wọn jẹ awọn ẹgbẹ adijagbara IPOB, ti wọn koruju si bii awọn eeyan ipinlẹ Imo ṣe kọ eti kun si ikede konile gbele ti wọn fi sita.

Nigba to ba awọn mọlẹbi kẹdun, agba oloselu ni ipinlẹ Imo, Darlington Irobi ni o ṣe ni laanu pe awọn agbebọn ọhun pinnu lati gbe igbesẹ naa buburu yii.

Ninu atẹtaje to fi lede fun awọn akọroyin, Irobi koroju si ikọlu naa, to si gba adura fun awọn mọlẹbi ologbe ati awọn to farapa.