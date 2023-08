Ilé ẹjó fún Ìyá Àbẹ̀bí Olórìsà Osun ní béélì

Gẹgẹ bi ose wa ni inu iwe awon ọlọpaa si ile ẹjọ naa, (FIR), Alfa Okutagidi naa sọ wi pe ohun rii lori ayelujara ti obinrin naa sọ pe ohun ran iyawo ohun akọkọ lọwọ nipa sise etutu ki o to bi ọmọ ati leyin ti o bi ọmọ tan, ni nkan bi ọdun diẹ sẹyin.

O so wi pe won ni eto si ominira won labẹ ofin.

Ki lo sẹlẹ saaju?

Lọjọ kẹta oṣu kẹjọ ni Ile ẹjọ Majisireti kan ni Ilọrin, ti paṣẹ pe ki wọn fi arabinrin, Abẹbi Ẹfunsetan Yakubu ti inagijẹ rẹ n jẹ Olorisa si atimọle lori ẹsun ibanikorukọjẹ ti won fi kan an.

Ẹsun ibanilorukọ jẹ yi niiṣe pẹlu fidio kan to ṣe nibi to ti tabuku Alfa Tonile Okutagidi ati baba rẹ oloogbe Sheikh Awwal Okutagidi to ni wọn wa ṣe iṣẹ aajo lọdọ ohun.