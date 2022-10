Ìjàmbá oͅkòͅ wáyé sí oͅkòͅ abeͅnugan ilé ìgbìmòͅ asͅòfin Oyo

Oríṣun àwòrán, OTHERS

wákàtí kan sẹ́yìn

Ijamba oͅkoͅ ti waye peͅlu oͅkoͅ to n gbe abeͅnugan ile igbimoͅ asͅofin nipinleͅ Osun, Hoͅnoͅrebu Timothy Owoeye.

Ijamba oͅkoͅ naa waye ni opopona Osogbo si Ilesa nibi ti oͅkoͅ to n boͅ lati iha keji yi kuro ni oͅna reͅ to si loͅ koͅlu oͅkoͅ abeͅnugan naa.

Oͅpoͅloͅpoͅ awoͅn to wa ninu oͅkoͅ naa lo fi ara pa, ti woͅn si gbe woͅn loͅ si ileewosan UNIOSUN ati ileewosan to wa ni ile igbimoͅ asͅofin fun itoͅju to peye.