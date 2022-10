Wo ẹkùn Tigray níbi tí ebi ti ń pa ọmọdé, tí ọ̀pọ̀ èèyàn sì di alágbe

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Bakan naa ni ẹgbẹlẹgbẹ awọn agbaagba ti di alagbe to n tọrọ bara nitori ogun to n waye lẹkun naa.

Ko si ibikibi ni agbaye nibi ti idunkooko ti n ba ilera awọn eeyan finra bii ti agbegbe Tigray yii - WHO

Igbesẹ bi ijọba se gbegi dina lẹkun Tigray yii lo mu ko nira pupọ fun awọn ohun eelo ojoojumọ, to fi mọ ounjẹ ati oogun, lati wọle si ẹkun naa.

Ojoojumọ si ni ebi n dunkooko iku mọ ọkẹ aimọye miliọnu eeyan to wa lẹkun naa.

Nigba to n ba BBC sọrọ, Dokita Tedros Adhanom Ghebreyesus tii se onisegun oyinbo labẹ ajọ eleto ilera lagbaye, WHO, isẹlẹ to n waye lẹkun Tigray naa buru jai.