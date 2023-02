Òͅpòͅ èͅmí sͅòfò léͅyìn ìsͅèͅlèͅ ilèͅ rírì tó wáyé ní Turkey

wákàtí kan sẹ́yìn

Isͅeͅleͅ ileͅ riri ti sͅekoͅlu si agbegbe Guusu- iwoͅ oorun orileͅede Turkey to si ti mu eͅmi oͅgoͅoͅroͅ eniyan loͅ.

Ileesͅeͅ to n risi oͅroͅ oju oͅjoͅ lorileͅede Ameͅrika ni iye iwoͅn ileͅ riri naa to 7.8 magnitude, ti o si rinleͅ to iwoͅn kilomita meͅtadinlogun o le, ni agbegbe Gaziantep.