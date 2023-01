Mo fẹ́ fẹ ọkọ míì lẹ́yìn tí mo di opó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mi bẹ̀ mí pé àwọn yóò ṣe ọkọ fún mi- Mama G

Mama G ló bámi sọ̀rọ̀ tí mo fi dẹ́kun aṣọ ìwọ̀kúwọ̀ kí n lè jẹ́ àpẹrẹ rere fáwọn ọmọ mi- Mercy johnson

“Ṣe o ranti nigba to si kere, ko to lọkọ, ti mo sọ fun rẹ pe awọn aworan to ya loni ni yoo ṣe apejuwe igbesi aye to gbe fun awọn ọmọ rẹ.