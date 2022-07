Tọkọ-taya dèrò ẹ̀wọ̀n Kirikiri torí ìwà ọ̀yájú sí ọlọ́pàá

wákàtí kan sẹ́yìn

Alukoro fun ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko, David Hundeyin lo sisọ loju ọrọ yii ninu ikede kan to fi soju opo Twitter rẹ lọjọ Aje.

Hundeyin ni isẹlẹ naa waye lọjọ Aiku lasiko ti awọn osisẹ to wa ni agọ ọlọpaa Ipaja n sisẹ wọn loju popo nipa sise ayẹwo ọkọ.

O fẹ mọ idi ti wọn fi da ọkọ awọn duro, ti wọn ko si da awọn mọto yoku to n lọ loju popo duro.

Iwa idaluru ni ọyaju si ọlọpaa labẹ ofin, to si ni ijiya to yẹ:

Hundeyin wa tọka si abala ofin ilẹ wa to tako iwa yiyaju si awọn osisẹ ọlọpaa lẹnu isẹ wọn.

O wa tọka si pe iwa idaluru ni ki araalu yaju si osisẹ ọlọpaa to ba wa ni ẹnu isẹ, to si ni ijiya to yẹ labẹ ofin.