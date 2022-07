OPC àtàwọn ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ míì kò ní gbà kí ìkọlù wáyé nílẹ̀ Yorùbá mọ́, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ - Gani Adams

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

O ni awọn ẹgbẹ to n daabo bo ilẹ Yoruba, eyi ti ẹgbẹ OPC atawọn ẹgbẹ mii wa lara wọn, ko ni gba ki ikọlu kankan waye nilẹ Yoruba mọ, lati akoko yii lọ.

Aarẹ lo sọ ọrọ naa lasiko to ṣe abẹwo si Olowo ti ilu Owo, Ọba Ajibade Ogunoye kẹta ninu aafin rẹ.

Ninu atẹjade kan lẹyin abẹwo naa, Gani Adams ni iṣẹ ti bẹrẹ lati dẹkun irufẹ ikọlu to waye nile ijọsin kan niluu Owo lọjọ karun un, oṣu Kẹfa, ọdun yi.

Ko din ni ogoji eeyan to ku lẹyin ikọlu naa to waye nile ijọsin St Francis Catholic Church, to wa ni adugbo Owaluwa, niluu Owo.