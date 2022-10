Èrò 23 tó kù lára àwọn tí Boko Haram jí gbé nínú reluwé Abuja sí Kaduna gba ìtúsílẹ̀

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Gbogbo awọn ero inu ọkọ reluwe tawọn agbebọn ji gbe lojuna Abuja si Kaduna to ku ni ahamọ awọn ajinigbe naa ti gba itusilẹ bayii.

Ijọba orilẹede Naijiria lo kede eyi l’Ọjọru ninu atẹjade kan ti Ọjọgbọn Usman Yusuf to jẹ akọwe igbimọ kan ti ileṣẹ eto abo ni Naijiria gbe kalẹ ti wọn ni CDSAC.

“Mo layọ lati fi to gbogbo orilẹede yii ati agbaye leti pe ni nnkan bii agogo mẹrin irọlẹ Ọjọru, ọjọ karun oṣu kẹwaa ọdun 2022, igbimọ ẹlẹni meje kan ti olori awọn ẹṣọ oludaabobo arẹ, Ọgagun Leo Irabor ko sodi gba awọn ero mẹtalelogun to ku lahamọ awọn agbesunmọmi Boko Haram pada lẹyin ti wọn kọlu ọkọ reluwe to n rinrinajo lati Abuja lọ si Kaduna lọjọ kejidinlọgbọn oṣu kẹta ọdun 2022.