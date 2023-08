'Owó iná ni mo lọ bèèrè lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ DSS kó tó gún mi ní ọ̀bẹ'

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Iwadii ni ọrọ naa lo di ifanfa laarin wọn ko to di wi pe Tifase Abiodun, fa ọbẹ yọ to si fi gun Omoshola.

O ni eyi lo mu oun gẹgẹ bi ẹni ti wọn gba ile lọwọ rẹ lọ si ile naa lati lọ beere lọwọ rẹ idi to fi n ṣe bẹẹ ati pe ki oun bawọn pana aawọ to n maa n waye lori ọrọ ina naa.

O tẹsiwaju pe ni kete ti Tifase gun oun ni ọbẹ tan ni ọrọ naa da jo oun naa lọwọ to si sa kuro nile amọ niṣe lo pada wa pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ miiran lati dunkoko mọ awọn to jọ n gbele.

“Gbogbo awọn to n gbe ni ile naa lo ti sa kuro nile, to fi mọ awọn to gba ṣọbu si ita nitori wọn o mọ nnkan to le tun ṣẹlẹ lẹyin ọrọ naa.”