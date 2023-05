Ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ adarí àjọ INEC ní Adamawa tó sá pamọ́ lẹ́yìn awuyewuye àtúndì ìbò gómìnà

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Iṣẹlẹ yii n waye lẹyin ti Ari sọ lori ifọrwerọ kan pẹlu BBC pe oun yoo jọwọ ara oun silẹ lẹyin ọsẹ meji to ti fi ara pamọ.

Hudu kede Binani gẹgẹbi gomina nigba ti eto ibo ko tii pari ni Adamawa

Awuyewuye bẹrẹ si ni wọ tọ Ari lẹyin lẹyin atundi ibo gomina to waye ni ipinlẹ Adamawa ni ọjọ karundinlogun oṣu kẹrin ọdun 2023 nigba to fi kede Binani gẹgẹbi ẹni to bori ibo gomina nibẹ laijẹ pe akojọpọ esi idibo naa ti pari.