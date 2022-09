Oyetola gba olùkọ́ 1000 ṣíṣẹ́ si, Adeleke fọnmú

wákàtí kan sẹ́yìn

Gomina Adegboyega Oyetola ti Ipinle Osun ti fọwọsi gbigba afikun awọn olukọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́jọ lati di aalafo to wa ni ẹka eto ẹkọ ni ipinlẹ naa.

Igbesẹ igbanisisẹ yii lo tẹle igbanisiṣẹ akọkọ nibi ti wọn ti gbawọn olukọ ẹgbẹ̀rún eyi to waye ni ibẹrẹ ọdun yii.

Wọ́n fẹ́ dojú ìjọba tó ń bọ̀ bolẹ̀ ní àkọ̀tun ìgbaniṣíṣẹ́ olùkọ́ - Adeleke

Igbimọ to risi igbakoso ijoba, ti Ademọla Adeleke gbe kalẹ ti ṣapejuwe igbanisiṣẹ iṣẹju to kẹhin ti ijọba Oyetọla bẹrẹ, gẹgẹ bi ete lati fa ọwọ ijọba to n bọ sẹ́yìn.