Gbájúẹ̀ ọmọ Nàìjíríà, ‘Woodberry ọ̀rẹ́ Hushpuppi’ jẹ́wọ́ ìwà jìbìtì, Amẹ́ríkà yóò gbẹ́sẹ̀lé $8m àti dúkìá míì

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ponle si ti gba lati jọwọ miliọnu mẹjọ dola lara awọn owo jibiti ayelujara to ri, to fi mọ ọkọ ati aago olowo iyebiye to jẹ dukia rẹ.