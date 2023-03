Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní France tí àwọn aráàlú fi ń dáná sún ilé, ṣe ìfẹ̀hónúhàn?

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Awọn araalu to to milọnu kan lo jade lati se ifẹhonuhan ti awọn to le ni ọkẹ marun miran si n se iwọde ni Paris, to jẹ olu ilu France, ni Ọjọbọ ọsẹ yii gẹgẹ bi akọsilẹ ile iṣẹ to risi ọrọ abẹle se kede.