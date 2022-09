Ẹ̀wù gbèsè ni APC gbé wọ Nàìjíríà láti 2015, bí mo ṣe fẹ́ ṣe ètò ààbò àti ọrọ̀ ajé bí mo bá di Ààrẹ nìyí - Atiku

'Ọdun 2015 ni nnkan o ti lọ deede mọ fawọn araalu'

'Ẹwu gbese ni Naijiria wọ!'

Atiku gbagbọ pé iye awọn ti ko ri isẹ pọ ju iye awọn to wa ni Ìpínlẹ̀ Eko lọ tabi awọn to n gbe ni olu ilu Abuja, Abia, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kwara ati Ìpínlẹ̀ Nasarawa lapapọ. O fi kun un pe ọpọlọpọ awọn ti ko riṣẹ lo jẹ ọdọ ati obinrin to jẹ pe kii ṣe ọna ati ye nikan ni wọn n wa, sugbọn ti ko tun ni ireti ọjọ ọ̀la. Fun igba àkọ́kọ́ gẹgẹ bi Atiku ṣe sọ, ijọba Naijiria san owo gbese ju owo ti wọn pa wọle lọ leyi to ni wọn ti n kọja àlà owo ti ko yẹ ki wọn ti ọwọ bọ nípa nina ida to le ni ọgọ́rùn-ún owo to n wọle lori gbèsè. Loju tirẹ, Naijiria ti padanu ipò rẹ gẹgẹ bi ibudo ọrọ aje Áfíríkà to si ti di olori awọn ilu ti ko ni abusi Edumare mọ to sì da ẹbi rẹ ru ijọba to wa lode. "Ọpọlọpọ àwọn to wa ninu ìṣẹ́ loni pọ ju ọdun 2015 lọ, Atiku tẹnu mọ ọ pé koda nkan elo gan ti wọn kọja ohun táwọn araalu le ri owo ra lọ fún àpẹẹrẹ, búrẹ́dì to ti wọn kọja ida ọgọrun iye to jẹ lọdun 2020. "Awọn àgbẹ̀ n san ju ìdá igba bayii fun ajilẹ - ìyẹn bi wọn ba tilẹ̀ rii. Ijọba APC n wọ Naijiria lẹwu gbèsè! Naijiria ti re oko ìṣẹ́. Gbèsè ni Naijiria fi ń gbera látìgbà tí ìjọba APC ti wa lori oye lati ọdun 2015. Ọpọlọpọ awọn gbèsè yii lo si ti kọja ida mẹta iye gbedeke ti òfin gba laye."