Agbébọn kọlú àwọn òṣìṣẹ́ America ní Nàìjíríà, èèyàn mẹ́rin kú, wọ́n tún dáná sun òkú wọn àti ọkọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn alaburu tun ji ọlọpaa gbe

DSP Ikenga Tochukwu alukoro ọlọpaa Anambra to fi atẹjade sita lori iṣẹlẹ yi sọ afikun pe awọn agbebọn yi tun ji ẹsọ ọlọpaa meji to wa lara ikọ yi ati awakọ ọkan lara awọn ọkọ naa gbe salọ.

Njẹ wọn pa ọmọ Amẹrika ninu ikọlu yii?

Amọ akọroyin BBC to kan si olu ileeṣẹ Amẹrika to wa ni Naijiria gbọ esi to ṣalaye pe lootọ ni wọn ṣe ikọlu sawọn oṣiṣẹ ileeṣẹ yi.