Folarin kò lè ṣe ipò kẹ́ta níbò gómìnà l’Oyo, Tinubu làwa fẹ́ ṣiṣẹ́ fún – Niyi Akintọla

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Akintola sisọ loju ọrọ yii lasiko to n ba BBC News Yoruba sọrọ lori rukerudo to n waye lẹgbẹ oṣelu APC ni ipinlẹ Ọyọ.

Oludije tẹlẹ sipo gomina nipinlẹ Oyo naa lo n fesi si iroyin kan to ni awọn kan lẹgbẹ oṣelu APC ti gbe igbesẹ pe ki wọn yọ ọ lẹgbẹ oṣelu naa.

Akintọla, tii se agba amofin (SAN) ṣalaye pe ko si ẹnikẹni to le e yọ oun lẹgbẹ oṣelu APC nitori pe oun n sọ ootọ inu oun jade.

‘Awọn eekan oloselu ninu APC ati Baalẹ Omi Adio ti bẹ mi lori ẹsun ibanilorukọjẹ naa’

Amofin Akintola, nigba to n sọrọ pe awọn eekan ẹgbẹ APC nipinlẹ Ọyọ ti bẹ oun lori lẹta ibanilorukọjẹ naa, O ni baalẹ agbegbe Ọmi Adio gan an ti da si ọrọ naa lati bẹ oun.

Agba oselu naa sisọ loju rẹ pe osisẹ kafinta ni alaga wọọdu to tọwọ bọ iwe naa ko si mọọ kọ tabi mọọ ka.

“Ko le ka nnkan to tọwọ bọ iwe fun. Ismaila lẹni to tọwọ bọ iwe naa. Ko tilẹ lee ka a.

‘Nitori Tinubu ni ọpọ ṣi fi duro si ẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Ọyọ’

Eekan agbẹjọro naa, to ti lewaju igbẹjọ to gbe ọpọlọpọ gomina ati awọn oloṣelu miran de ipo iṣejọba lorilẹede Naijiria sọ pe, oun ko bẹru boya ẹnikẹni fẹ le oun kuro lẹgbẹ APC nitori ko si ere kan ti oun jẹ nibẹ, nigba ti wọn ko le oun gan.

O ni ohun to ṣi n mu ki oun atawọn oloṣelu onilana itẹsiwaju ‘Progressives’ kan ṣi duro sinu APC nipinlẹ Ọyọ, ko ju lati ṣe iṣẹ ati atilẹyin fun Aṣiwaju Bọla Ahmed Tinubu, to n dije fun ipo aarẹ lọ.

'Fọlarin ko le wọle nipinlẹ Ọyọ, koda ko le ri ipo kẹta di mu'

O ni ẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ̀ Ọyọ ti di ti iru wa- ogiri wa, ogiri wa, to bẹẹ gẹ to fi jẹ pe gbogbo awọn to gbe ẹgbẹ ro, ti wa di epo ẹgusi ti wọn ko fẹ ji ri mọ.