Osinachi Nwachukwu n wọ káà ilẹ̀ sùn lónìí, ètò ìsìnkú ìkẹhìn ti bẹ̀rẹ̀!

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Lẹyin iku rẹ ni iroyin to lu jade sita pe wọn fẹsun kan ọkọ rẹ pe oun lo luu titi to fi ku.

Amọṣa to fi mọ Ọlọpaa ati ile ẹjọ, ko si ẹnikẹni to tii fi aridaju eyi han sita.

Ijọba da sii

Lasiko ti awọn eeyan n ṣe ibẹwo ibanikẹdun si ile oloogbe gbajugbaja olorin ẹmi, Osinachi Nwachukwu ni ile rẹ to wa ni agbegbe Aco Estate, Abuja ni Minisita fun ọrọ obinrin ni Naijiria, Dame Pauline Tallen sọrọ pe bo tilẹ jẹ pe iroyin sọ pe oloogbe olorin naa wa nile iwosan fun aisan jẹjẹrẹ ọna ọfun ṣaaju iku rẹ, awọn nkan to jade lori ayelujara fihan pe iwa ipa ninu ile n ṣẹlẹ sii.

Ọlọpaa fi panpẹ ofin mu ọkọ rẹ Peter Nwachukwu

Ki lo ni lati mọ nipa Osinachi Nwachukwu

Bakan naa, Osinachi ti kọrin ninu awọn orin bii Nara Ekele pẹlu Pasitọ ijọ rẹ, Paul Eneche ati “You no dey use me play” pẹlu Ema. Bakan naa lo ti gbe orin tirẹ jade, “God of all Power”.