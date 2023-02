Ètò ààbò tó dájú máa wà lásìkò ìbò - Ọlọ́pàá

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Awọn ẹṣọ alaabo nipinlẹ Ondo lo ti fi da awọn olugbe ipinlẹ naa loju pe aabo to peye yoo wa lakoko eto idibo apapọ ilẹ yii lọjọ Satide ati lẹyin rẹ.

O fi kun pe gbogbo awọn ẹṣọ alaabo ti yoo jade lati boju to aabo ẹmi ati dukia awọn araalu ni wọn ti gba idanilẹkọ to peye lati le mu ki wọn ṣe iṣẹ naa bo ṣe tọ.

Oyediran wa rọ awọn olugbe ipinlẹ naa lati jade ṣe ẹtọ wọn gẹgẹ bi ọmọ orilẹede Nigeria tootọ ni pẹlẹkutu lai si gbe igbesẹ to lee da omi alaafia ru nipinlẹ naa.

Adele kọmiṣọna ajọ INEC nipinlẹ Ondo, Oyetola Oyelami to wipe gbogbo eto lo ti to ni ko si ohun kan to le da eto idibo ru nipinlẹ naa.