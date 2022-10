Tí ń bà di gómìnà, ń kó ní máa sálọ Abuja láti gba owó fi ṣé ìjọba - Teslim Folarin

Ayé ìjọba Obafemi Awolowo ni àgbéga ti bá ìpínlẹ̀ Oyo kẹ́yìn - Folarin

Sugbọn o ni oun yoo gbe ara le idagbasoke eto ọgbin, eyi to ni yoo ṣe afikun si ọrọ aje ipinlẹ naa.

Folarin sọ eleyi nigba to darapọ mọ ẹgbẹ awọn akọroyin ni ipinlẹ Oyo (NUJ) niluu Ibadan fun ajọdun ọlọdọọdun wọn.

O wa ṣe afikun pe igba kẹyin ti idagbasoke wa si ipinlẹ Oyo nigba aye iṣejọba Oloye Obafemi Awolowo, ẹni to mu ohun ọgbin ati eto ẹkọ lọkunkundun.

Ẹyin eeyan Oyo, ẹ mase fi aye gba owo lati ṣe atọna yin - Folarin

O ni ipinlẹ Oyo nilo lati tẹsiwaju ninu sise dada, bakan naa ni awọn olugbe ipinlẹ Oyo ni lati wo awọn igbesẹ wọn wo finifini, ki wọn to dibo yan asoju wọn.

“A nilo awọn olori to fẹran gbogbo ẹya, ti yoo si wa ojutu si gbogbo ipenija eto abo ti adojukọ, eyi ti yoo fun awọn eeyan ni anfani lati ma gbe igbe aye irọrun.

“Fun emi, ijọba to ba dara nilo olori to ni oye ati iriri to peye, ọgbọn ori lati gbe orilẹede yii lọ siwaju.