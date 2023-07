Aláboyún méjì, ọmọdé wà lára àwọn èèyàn tó jóná níbi ìjàmbá ìbúgbàmù Tanker epo nílùú Ọ̀rẹ̀

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ajọ to n ri si oju popo lorilẹede Naijiria, FRSC, ẹka ipinlẹ Ondo ti kede pe eeyan mẹjọ lo padanu ẹmi wọn ninu isẹlẹ ijamba ibugbamu tanker epo to waye ni Ore, nipinlẹ Ondo.

Osojumikoro to ba ikọ ileeṣẹ iroyin abẹlẹ kan sọrọ ni alaboyun meji ati omode mẹta wa lara awọn eeyan to ba isẹlẹ naa lọ.

Nigba to n sọrọ, Ọga agba fun FRSC nipinlẹ Ondo, Ezekiel Son'Allah fidi rẹ mulẹ pe awọn eeyan yii ni padanu ẹmi wọn lasiko ti wọn bu epo lẹyin ti Tanker ọhun subu.

"Ori ko Dẹrẹba ọkọ ati ọmọ ọkọ yọ sugbọn awọn olugbe agbegbe naa ti wọn tu sita lati gbọn epo to dasilẹ jona kọja idamọn. Ati gbe oku wọn lọ ile igbokusi ti ile wosan General niluu Ore."

Awọn olugbe agbegbe to ba awọn akọroyin sọrọ ni to ogun eeyan to ba isẹlẹ naa lọ pẹlu alaboyun meji ati ọmọde mẹta , ti awọn miiran si farapa yanayana.