Arúmọjẹ lorúkọ ọmọọba 58 táwọn afọbajẹ gbé jáde fún ipò Alaafin - Ọmọọba ìdílé Adeitan

Oríṣun àwòrán, oba adeyemi iii

wákàtí kan sẹ́yìn

Arumọjẹ lasan ni iwe orukọ awọn ọmọoye lati idile Agunloye ti wọn gbe sita gẹgẹbi awọn to ku ninu ilana yiyan alaafin tuntun fun ilu Ọyọ.

Ọkan lara awọn ọmọọba ilu Ọyọ lati idile Adeitan, Ọmọọba Afọlabi Ademọla Adeṣina lo ọ eyi ninu atẹjade kan to fi sita lẹyin ti iroyin jade pe awọn afọbajẹ ilu Ọyọ ti yọ orukọ awọn ọmọoye mọkanlelọgọta kuro lara awọn to n du itẹ naa, leyi to wa fi ku mejidinlọgọta.

Ọmọọba Adeṣina ṣalaye ninu atẹjade naa pe ijọba ko lee gbarale agbekalẹ iwe ofin oyejijẹ tọdun 1961 ti wọn pe ni “1961 declaration” lati yan Alaafin tuntun.

O ni iwe ofin oye jijẹ ijọba ipinlẹ Ọyọ ti ijọba fọwọ si loṣu keje ọdun 2001 nikan ni o tọna fun oye jijẹ.

“arumọjẹ lasan ni iroyin pe wọn ti buwọlu orukọ ọmọ oye mejidinlọgọta, ti wọn si gba orukọ mọkanlelọgọta si ẹgbẹ nitori pe igbesẹ bẹẹ ko lee duro niwaju ofin.”

O ni kan lara awọn oṣiṣẹ agba ni ijọba ibilẹ Atiba lo “kan an nipa fun Baba Iyaji lati pe ipade pẹlu idile Oye Agunloye lati tọka si awọn to jẹ ọmọ idile wọn ninu awọn mọkandinlọgọfa to fi ifẹ han si didu ipo ọba naa.

“Abaje ipade ti ko bofin mu yii ni wọn ti gbe e jade pe wọn ti yọ ọwọ ọmọ oye mọkanlelọgọta to jẹ ọmọọba lati iran Atiba kuro lawo idije ipo Alaafin Ọyọ.”