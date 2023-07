Wọ́n fẹ̀sùn kan dókítà yìí pé ó sọ ọ̀pọ̀ aláboyún di àgan! Kí lohùn tò ṣẹ̀lẹ̀ gan?

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Ikọlu ado oloro lọjọ Ajinde

Amọ ado oloro to bugbamu ni ile ijọsin Kristẹni to ṣeku pa eeyan 250 lọjọ ajinde yi nkan pada.

Ikọlu yi ti ẹgbẹ alakatakiti musulumi kan to lajọṣepọ pẹlu ISIS ṣe leleyi to buru julọ lẹyin igba ti ogun abẹle wa sopin nilẹ naa lọdun 2009 laarin awọn ọmọ ogun ijọba ati ikọ Tamil Tigers.

Ẹsun ti ko fẹsẹ mulẹ

Lọjọ Kẹtalelogun oṣu Kaarun, oṣu kan lẹyin ikọlu ọjọ ajinde ni ileeṣẹ iwe iroyin Diviana gbe iroyin jade to si fẹsun kan dokita kan to lo ni ajọṣepọ pẹlu ẹgbẹ Thawheed Jamath pe o sọ ẹgbẹrun mẹrin awọn obinrin Buddha di agan.

Ileeṣẹ iroyin naa ko sọ ibi to ti ri ẹri to fi kan dokita naa tabiu ko sọ orukọ rẹṣugbọn kopẹ pupọ kawọn eeyan to gbe aworan dokita Shafi sita ti wọn si fi ibi to wa si oju opo Facebook.