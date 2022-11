Darandaran kan rí ẹ̀wọ̀n he fún ẹ̀sùn jíjí màálù 61 nìpínlẹ̀ Oyo

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ileẹjọ giga to n joko niluu Ibadan ti ran darndaran kan, ti orukọ rẹ n jẹ, Abubakar Sidi, lọ ewọn ọdun marun un fun ẹsun ole jija.

Nigba ti o n sọrọ, ọlọpaa Olufemi Omilana ni Sidi ji maalu mọkanlelọgọta ti apa owo rẹ to ọgbọn milọnu Naira laarin ọdun 2020 si ọsu kẹwaa ọdun 2022 lọwọ arakunrin kan ti orukọ rẹ n jẹ Abdullahi Sidi niluu Igbeti, ki ọwọ to pada tẹ ẹ ninu ọja Kara to wa niluu naa.