Ìdí tí a kò ṣe fi Tinubu jófin rèé lórí ẹ̀sùn yíyí sabuké - Ọ̀gá Ọlọ́pàá

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Ọga agba awọn Ọlọpaa, Usman Alkali Baba ti sọ fun ile ẹjọ́ giga ilu Abuja pe wipe oludije si ipo Ààrẹ ni ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress, Bola Ahmed Tinubu ko ni iwe ẹjọ́ tabi ẹ̀sùn kankan pẹlu Ileeṣẹ ọlọpaa kankan jakejado Naijiria.

“Ìdí ti Ileeṣẹ ọlọpaa ko si ṣe gba tẹle Tinubu lati fi ofin mu u wa gedegbe ninu iwe ẹda iwe ẹri to n jẹ “affidavit” eyi ti to wa ni àkọsílẹ̀ ni ile ẹjọ́ giga ni Abuja eyi ti agbejoro Wisdom Madaki gbé ka iwaju ile ẹjọ́ naa.

Ta lo n fẹ ki Ọlọpaa gbe Tinubu?

Eyi jẹ esi si ẹ̀sùn ti ẹgbẹ́ kan, pe Tinubu pe ki Ọga agba Ọlọpaa fi ofin gbé Tinubu ki wọn si fi jofin lori yíyí iwe ẹri, Ọga Ọlọpaa ni awọn ko lee fi Tinubu jofin lai ri ẹṣẹ to ṣẹ.

Ẹwẹ, adajọ Inyang Edem Ekwo sọ esi Ọlọpaa ṣẹ de iwaju òun ni to si ni oun yoo boju woo.

Ẹgbẹ́ Incorporated Trustees of Centre for Reform and Public Advocacy lo wọ ọga Ọlọpaa lọ sile ẹjọ́ lori ẹ̀sùn pe o kọ lati fi ofin gbe oludije ipo Ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC.