Wo àwọn nǹkan mẹ́wàá tó ṣe láti ní ìbọn ní Naijiria

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Àwọn nǹkan mẹ́wàá tí o gbọ́dọ̀ ṣe láti ní ìbọn ní Naijiria rèé

O ni ijọba ipinlẹ ọhun ti paṣẹ fun kọmiṣọna ọlọpaa lati fun awọn to ba nifẹ si ati ra ibọn ni ipinlẹ naa ni iwe aṣẹ lati ṣe bẹẹ fun abo ara wọn.

Ki ni ofin Naijiria sọ nipa ki araalu ni ibọn lọwọ

Nigba ti BBC kan si agbẹjọro kan, Abubakar El Zubair, to jẹ amofin to dantọ ni Kaduna, o ni ofin ko faye gba ki eeyan da ni ibọn, ayafi to ba maa fi ibọn ọhun dẹ igbẹ.