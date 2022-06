BBC tú àṣírí àwọn tó ń kó ọmọdé ṣòwò ẹrú

Forced to beg: BBC tú àṣírí àwọn tó ń kó ọmọdé ṣòwò ẹrú

Akọroyin BBC lati Kenya, Njeri Mwangi, to ṣabẹwo si ibi ti wọn ko awọn ọmọ naa si lo nnkan bii ọdun kan lati ṣe iwadii ọhun.

O ni pupọ ninu awọn ọmọde alaabo ara to n tọrọ owo loju popo ni Kenya n i wọn fi ẹtan ko wa lati Tanzania.

Itan ọkan lara awọn ọmọ naa to ṣeni laanu ju ni ti eyii ti orukọ rẹ n jẹ Fara, ti wọn ti n fi ṣowo ẹru naa lati ibẹrẹpẹpẹ aye rẹ.

Ninu iwadii, a ri pe ni gbogbo igba ti ti Fara ba ti lọ tọrọ owo to si pada si ọdọ awọn to ko lẹru, ṣe ni wọn maa n gba owo naa lọwọ rẹ lai fun ni iye kankan, iye owo to si maa n pa lojumọ ko din ni $18.