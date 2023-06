Iye ìgbà táwọn ọmọ Nàìjíríà ti dà ẹbí nǹkán tó sọnù ru àwọn ẹranko

A ti rin jina a si ti ri abuke ọkẹrẹ ṣugbọn ejo to n gbe owo mi tabi aja to n gbe ibi ọmọ jẹ?

Awọn nkan wọnyii ṣe wa ni haahin to si da wa loju pe ẹyin naa yoo ṣe kayeefi lori rẹ.

Wọn ko ti ri aja naa bẹẹ́ si ni kosi ẹni to mọ ibi ti ibi ọmọ naa ha si.

Awọn ti wọn fẹsun yi kan ṣi wa ni ahamọ ọlọpaa ṣugbọn ki wọn to yanju ọrọ lori ibi ti ọrọ yoo ja si, a ni ki a ṣe akojọpọ awọn iroyin kayteefi mii to niṣe pẹlu bi awọn eeyan ti ṣe di ẹbi nkan ini to sọnu ru awọn ẹranko.