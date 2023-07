Aláboyún kan láti Naijiria bímọ sí Hajj nílùú Makkah

wákàtí kan sẹ́yìn

Obìnrin kan lara awọn to lọ si Hajj ọdun 2023 lati Naijiria, ti bímọ silu Mecca. Ileesẹ eto ilera orile-ede Saudi Arabia sọ pe obìnrin naa ni ẹni àkọ́kọ́ to bímọ ni Hajj 2023 lai ṣe iṣẹ́ abẹ. Ileewosan ìgbẹ̀bí ati itọju ọmọdé niluu Makkah ni obìnrin naa bímọ si lasiko ti iṣẹ́ Hajj de oju ami lọjọbọ. Ninu atẹjade ti wọn fi sita, ọkùnrin ni ọmọ naa, eyi ti wọn ti sọ orúkọ rẹ ni Abdul Rahman. Àwọn aláṣẹ ní lọ́dọọdún ni iléèwòsàn naa ma n gbalejo awọn obinrin to fẹ́ bímọ lasiko Hajj. Lara ilana irinajo Hajj ni pe alaboyun ko gbọdọ kopa, eyi lo si mu ki àjọ to n mojuto eto naa ni Naijiria, NAHCON, ma a ṣe ayẹwo oyun fun awọn obinrin ki wọn to gba iwe ìrìnnà fun wọn. Sugbọn ṣá, àjọ naa ni obìnrin alaboyun marundinlọgọrin lo gba ọna ẹ̀bùrú wọ Saudi Arabia fun Hajj lai ṣe ayẹwo oyún. Olori ikọ eto ilera fun NAHCON, Dokita Usman Galadima sọ fún àwọn akọ̀ròyìn ni Makkah pe wọn kii faaye gba àwọn alaboyun ni Hajj lati dena wahala airo tẹ́lẹ̀ to le ba wọn nitori bi oorun to mú jù ni Saudi, ati àwọn iṣẹ́ Hajj to lágbára lati ṣe.