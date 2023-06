Wo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tó ṣe àtàwọn èyí tó lulẹ̀ nípa Tinubu ṣáájú ìbúrawọlé rẹ̀

Wo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tó ṣe àtàwọn èyí tó lulẹ̀ nípa Tinubu ṣáájú ìbúrawọlé rẹ̀

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Peter Obi lo maa gbajọba lẹyin Buhari - Odumeje Chukwuemeka (Indaboski)

Indaboski lo sọ ọrọ naa lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ lẹyin isin kan to waye ninu ijọ Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry, niluu Onitsha, ni Anambra, ninu oṣu Kẹta ọdun yii.