'Iná fóònù ló kù tí àwa Dókítà fi ń gbẹ̀bí àwọn aláboyún'

wákàtí 2 sẹ́yìn

F'awọn to ku to n ṣiṣẹ wọnyii, tipatipa ni wọn fi n ṣiṣẹ nitori ipenija ina mọnamọmọ ti ko wa deede.

O ya fọnran fidio yi lasiko to n ṣe iṣẹ abẹ fun alaboyun kan to fẹ bimọ.

Dokita Hassan sọ pe ''A ko loṣiṣẹ to kapa iṣẹ to wa nilẹ lọpọ igba ti ina mọnamọna ba si lọ, ko si bẹntiroo taa le da si ẹrọ amunawa nigba ta baa n ṣe awọn iṣẹ abẹ''

Ewu nla laa n fori la lati gbẹbi awọn alaboyun

Ni oṣu Kẹrin, Ajọ isọkan agbaye to n ri si iye eeyan to wa laye sọ pe o sunmọ alaboyun 219,000 to wa ninu ewu latari ikọlu to n waye ni Khartoum.