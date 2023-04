Tí Tinubu bá kọ̀ láti yanjú àtúntò ìjọba, ó ṣeéṣe kí.... - Soyinka

Soyinka nigba ti o sọrọ lori iṣoro airowo na to waye ṣaaju ki eto idibo to waye ni, Gomina banki apapọ orilẹede yii Godwin Emefiele ti rufin ẹṣẹ si iwa ọmọniyan pẹlu bi ọwọngogo owo naira ṣe wa.

Ọjọgbọn naa rọ awọn to dije dupo aarẹ orilẹede yii lati fun awọn agbẹnusọ wọn ni isinmi ki wọn ye kona mọ ina oṣelu to n jo lọwọlọwọ, ki awọn to wọle ba awọn ara ilu sọrọ taara, ko le mu opin ba aigbọra ẹni ye to n sẹlẹ.