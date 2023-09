Ifá kọ́ ló n yan gbogbo Ṣọun Ogbomọṣọ torí náà...

ìṣẹ́jú 2 sẹ́yìn

BBC Yoruba kan si awọn alẹnulọrọ ni Pgbomosho lori awuyewuye ipo Soun Ogbomosho ati ọmọọba Afolabi Ghandi Laoye to jẹ pe ijọba ni oun ni Ade tọsi

Araba ilu Ogbomoso,awọn aṣoju ọmọ ilu to fi mọ awọn olori idile to n jẹ ọba la kan si ninu fọnran fidio yi.

Olori bi idile Laoye to jẹ idile ti ọmọọba Afolabi Ghandi ti wa jẹ ọkan lara awọn to sọ nipa ohun to n da awuyewuye silẹ lori fifi Ghandi jẹ Soun Ogbomosho.