Obìnrin tó fi ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù lu jìbìtì ₦47m sálọ, Adájọ́ fi ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ pamọ́ dè é

Oríṣun àwòrán, @OfficialEFCC

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ EFCC to n gbogun tiwa ibajẹ ti fi ẹsun kan obinrin kan, Adanu Blessing Ajumi, pe o da ẹgbẹ alajẹsẹku silẹ lati fi gba owo lọwọ araalu lọna aitọ.

Adanu lo da ileesẹ kan silẹ to pe orukọ rẹ ni Emerald Multipurpose to jẹ ẹgbẹ alajẹsẹku, to si fi n hu iwa jibiti.

EFCC ni iwa lilu jibiti yii lo lodi si ofin ilẹ wa tọdun 2006 ati ofin ole jija ti ipinlẹ Eko tọdun 2011.

EFCC ti wa gbe ẹsun afurasi onijibiti naa lọ sile ẹjọ.

Afurasi naa, nigba to n farahan nile ẹjọ ni oun ko jẹbi ẹsun naa to bẹrẹ lati ọjọ kọkandinlogun osu kejila ọdun 2019.

Lasiko igbẹjọ naa, eeyan mẹrin lo jẹri, ti wọn si mu aridaju ẹri wa si iwaju ile ẹjọ pe lootọ ni obinrin afurasi naa huwa jibiti.

"Adanu lo ọna arekereke lati gba owo to to ₦47m lọwọ obinrin kan fun ilo ara rẹ"

Nigba to n gbe idajọ rẹ kalẹ lori ẹsun jibiti ti wọn fi kan Adanu, Adajọ Mojisola Dada, ti ile ẹjọ to n gbọ ẹsun iwa ibajẹ to kalẹ si Ikeja nipinlẹ Eko, sọ pe Adanu Blessing Ajumi jẹbi ẹsun jibiti ti wọn fi kan.

Adajọ Dada ni laarin ọgbọnjọ osu kọkanla ọdun 2018 ati ọjọ kọkanla osu kinni ọdun 2019 ni obinrin naa hu iwa jibiti yii nipinlẹ Eko.

Adajọ ni Adanu lo ọna arekereke lati gba owo to to milliọnu to le ni mẹtadinlaadọta naira lọwọ Favour Bukola Nnamani fun lilo ara rẹ.

Adajọ Mojisola Dada ni ile ẹjọ fidi rẹ mulẹ pe Blessing fi ọna aitọ gba owo tuulu naa nitori o fẹ gbe igbe aye ọlọrọ lai naani awọn to gba owo lowo wọn.

Amọ lasiko igbẹjọ naa, ti adajọ gba oniduro afurasi naa ni Blesssing ba fẹsẹ fẹ.