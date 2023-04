"Àìrí ìyàwó fẹ́, ló mú mi ṣe iṣẹ́ abẹ lẹ́ẹ̀mejì láti ga si"

Ọkunrin kan lorilẹede Amẹrika lo pinnu lati lọ se isẹ abẹ eyi ti yoo mu ga si, to si ti ga si niwọn ẹsẹ bata marun si bayi.

Lẹyin gbogbo igbiyanju rẹ to ja si pabo, ni Moses Gibson, ẹni ọdun mọkanlelogoji pinnu lati lọ se isẹ abẹ nitori ohun kan soso to ku fun lati se ko fi le ga niyẹn.

Sugbọn lẹyin ọdun meje, o tun pada lọ fun isẹ abẹ miiran, to si tun lo awọn eroja ti yoo mu ga eyi to jẹ ti ẹrọ igbalode.

"Ọpọ igba ni wọn n fi mi se yẹyẹ pe mo kuru, ni mo se na $165,000 ori isẹ abẹ mejeeji"

Moses lo na apapọ owo toto ẹgbẹrun lọna marundinlaadọsan owo dọla fun isẹ abẹ mejeeji, to si ni ireti lati gaa de ibi to fẹ ga de ko to di ọjọ kẹwaa oṣu kẹfa.