N100m nìjọba mì ń dà sì ọ̀rọ̀ ajé Igboho lóṣù - Makinde

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Makinde sọ ọrọ yii nigba to n ṣe ìpolongo ibo rẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu PDP nìlu Igboho to wa ni ijọba ibilẹ Oorelope.

Gomina Oyo wa ṣe apejuwe bi o ti san owo oṣu awọn oṣiṣẹ eleyii to mu ki awọn oniṣowo, oṣiṣẹ ijọba ati awọn oniṣẹ ọwọ rí owo naa ni gbogbo igba nilu naa.

Makinde, lasiko ipolongo ibo naa, tun ba awọn ori ade ati awọn olori ẹlẹsin nijọba ibilẹ Oorelope sọrọ nipa awọn ileri to se lọdun mẹrin sẹyin, ko to de ipo gomina, amọ to ti mu sẹ.