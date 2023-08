Ìjọba ti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ 500 tó ń ṣiṣẹ́ lọ́nà àìtọ́ pa

Ijọba orilẹ ede Cameroon ti ti ile ẹkọ to to 494 to jẹ ti aladani ti wọn n ṣiṣẹ ni ọna to lodi si ilana ìjọba pa.