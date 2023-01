Lẹ́yìn ọdún kan àti oṣù mẹ́fà lákàtà agbébọn, àwọn Òbí omo 11 kégbàjarè!

Awọn obi ọmọ mọkanla ti ile ẹkọ ijọba to wa ni ilu Yauri nipinlẹ Kebbi, to ti wa ni igbekun awọn agbebon lati ọdun 2021 ti figbeta lẹyin ti wọn ko gburo awọn ọmọ wọn to wa ni igbeku naa mọ.