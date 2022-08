Irọ́ lọ̀gá ṣọ́jà 81 division pa pé ọlọ́pàá yìnbọn sí ṣọ́jà tó pa Ìsìpẹ́tọ̀ Orukpe, ẹ ní kó gbé ṣọ́jà náà jáde - iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Èkó

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Irọ nlanla lọga ṣọja ọwọ kọkanlelọgọrin ileeṣẹ ọmọogun Naijiria to fikalẹ si Ọjọọ nilu Eko, Ọgagun Umar Musa pa pe ọlọpaa kan yinbọn si ṣọja lasiko wahala to waye laarin ọlọpaa atawọn ṣọja kogbokun (Private) kan lọjọ kẹta oṣu kẹjọ, eleyi to sọ ọlọpaa kan di ero ọrun.